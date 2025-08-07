「ゴッドファーザー」シリーズや「地獄の黙示録」などの多くの名作を生んだ巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督が、現地時間５日にイタリア・ローマの病院で心臓の手術を受け、現在入院していることが分かった。米「ハリウッド・リポーター」誌が先日、報じた。今回の手術と入院は突発的な事故性はなく、予定されていたものだという。コッポラは７月２０日から最新作「メガロポリス」の上映イベントのため北米６都市をめぐっ