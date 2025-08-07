JR東海によりますと、三島駅〜新富士駅間で沿線火災が発生している影響により、東海道新幹線が一部区間で運転を見合わせています。【映像】東海道新幹線 一部区間で運転見合わせ今後、消防による消火活動を行い、設備の安全確認が終了した後に運転を再開するということです。運転再開見込みは立っていません。（ANNニュース）