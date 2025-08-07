帝国電機製作所 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比25.8％減の11.9億円に減り、通期計画の51.2億円に対する進捗率は23.4％となり、5年平均の21.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.6％→18.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース