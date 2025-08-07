第１０５回・天皇杯、全日本サッカー選手権大会の準々決勝組み合わせ抽選会が７日、都内で行われた。準々決勝は８月２７日に行われる。対戦カードは以下の通りに決まった。元日本代表ＤＦ中沢佑二さん（元横浜ＦＭ・第９３回大会優勝）がゲストドロワーで登場した。会場については、後日発表される。▼準々決勝（８月２７日）【Ｍ８１】〈１〉町田―鹿島【Ｍ８２】〈２〉ＦＣ東京―浦和【Ｍ８３】〈３〉相模原―神戸【Ｍ８４】〈