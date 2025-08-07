新国立劇場バレエ団による「ジゼル」のロンドン、ロイヤル・オペラ・ハウス公演が７月２７日、好評のうちに千秋楽を迎えた。かつて同地で活躍した吉田都芸術監督の就任５年の成果が問われた初の海外主催公演だ。現地の熱気を報告する。（編集委員祐成秀樹）かつて夏のロンドンではロシアの名門バレエ団が公演を開いたが、同国のウクライナ侵略後は途絶えていた。そこに新国立のダンサー、スタッフら総勢約１２０人が向かった