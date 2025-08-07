大相撲夏巡業で大の里（右）と対戦する豊昇龍＝7日、茨城県古河市大相撲の夏巡業が7日、茨城県古河市で行われ、左足親指のけがで名古屋場所を途中休場していた横綱豊昇龍が合流し、朝稽古では幕内草野らにぶつかり稽古で胸を出すなどして調整した。豊昇龍は横綱大の里との取組を含めて左足に足袋を履いて土俵に上がり「足はだいぶ良くなった。日に日に良くなればいい」と話した。後に脱臼骨折と診断された患部には休場から当初