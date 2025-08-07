〈「後ろ向いて」だけで始まる夜。これは“合意”と呼べますか？〉から続く ※本作には性被害に関する描写が含まれる可能性があります。【前編を読む】「後ろ向いて」だけで始まる夜。これは“合意”と呼べますか？このお話は第9話（後編）です。前編はこちら（菊池真理子／文春コミック）