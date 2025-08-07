◆パ・リ−グロッテ―ソフトバンク（７日・ＺＯＺＯマリン）【ソフトバンク】１（三）ダウンズ、２（遊）野村、３（指）近藤、４（一）山川、５（捕）嶺井、６（右）柳町、７（二）牧原大、８（左）井上、９（中）佐藤直、▽投＝松本晴【ロッテ】１（中）藤原、２（捕）寺地、３（二）池田、４（左）西川、５（一）ソト、６（三）安田、７（右）山本、８（指）山口、９（遊）友杉、▽投＝サモンズ