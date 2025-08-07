シンガー・ソングライターのｉｒｉ（イリ）の新曲「ＣＵＢＥ」が、ＡＢＥＭＡオリジナル恋愛リアリティーショー「ＧｉｒｌｏｒＬａｄｙＳｅａｓｏｎ２」の主題歌に決定したことが７日、分かった。「ＧｉｒｌｏｒＬａｄｙＳｅａｓｏｎ２」は、結婚願望を持つ２０代女性の“ガール”４人と、３０代女性の“レディ”４人が、２週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。２４日午後