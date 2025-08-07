南海トラフ地震の「臨時情報」が初めて発表されてからまもなく1年が経過するのを前に、自治体や事業者などが取るべき防災対応を示した「ガイドライン」が改訂されました。【映像】防災対応を示した「ガイドライン」が改訂去年8月8日、宮崎県で最大震度6弱を観測した日向灘が震源の地震が発生し、南海トラフ地震の臨時情報「巨大地震注意」が初めて発表されました。当時、「臨時情報」の発表期間がお盆休みと重なり、イベント