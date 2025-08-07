サッカー欧州リーグ・トットナムで、２０１５年より活躍していた孫興民（ソン・フンミン＝３３）が、米プロリーグＭＬＳのロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）へ移籍することが、両クラブから正式に発表されたと７日、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。ＬＡＦＣは「サッカーの歴史上、最も才能と人気のあるアジア選手の一人である孫興民が、トットナムで１０年間活躍した末、ＬＡＦＣへ完全移籍・合流することになった」と発