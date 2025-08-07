アサックス [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期非連結比12.5％減の11.4億円に減った。 しかしながら、併せて通期の連結経常利益を従来予想の52.7億円(非連結)→53.7億円に1.9％上方修正した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の68.0％→63.6％に低下した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース