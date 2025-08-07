令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技の女子大会が、岡山県岡山市にて8月6日に開幕し、7日に決勝トーナメントの1回戦と2回戦が行われた。 大会2日目からはシード校も登場。前回大会女王で第1シードの金蘭会（大阪②）は予選ラウンドが免除されていたため、決勝トーナメントの2回戦が初戦に。敬愛学園（千葉）と対戦すると、圧巻のストレ}