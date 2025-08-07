きょう（7日）、日経平均株価は、およそ1週間ぶりに4万1000円台を回復して取引を終えました。また、TOPIX=東証株価指数は、取引時間中として史上最高値を更新しました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより264円高い4万1059円で取引を終えました。4万1000円台で取引を終えるのは、先月31日以来およそ1週間ぶりです。また、TOPIX=東証株価指数は一時、2993ポイントを超え、およそ2週間ぶりに取引時間中としての史上最