フリーアナウンサーの岡副麻希さんが自身のインスタグラムを更新。静岡県の「浜名湖パルパル」で子どもと水遊びを楽しんだ様子を公開しました。 【写真を見る】【 岡副麻希 】「これから来るたび成長を見ていきたい」浜名湖パルパルで子どもの思い出作り 授乳室の配慮に感謝投稿によると、「すこし前のこと」とのことで、流れるプールやキッズプールを子どもと一緒に満喫したと報告。「コンパクトめな規模感で（とはいえ十