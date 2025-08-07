メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方の小中学生が、リズムダンスの練習の成果を発表しました。 朝日新聞社が主催する「全日本小中学生ダンスコンクール」は、小中学校の教育にも採り入れられているリズムダンスを通じて、子どもたちが友達とがんばる姿を応援しようと開かれています。 7日の東海大会には46チーム、約460人が出場し、それぞれの曲に合わせて息の合ったダンスを披露していました。 ダンス