東海道新幹線は8月7日、沿線で火事が起きている影響で、一部区間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、三島駅～新富士駅間で発生した沿線火災の影響で、午後5時15分現在、上りは新大阪駅～東京駅、下りは東京駅～静岡駅の間で運転を見合わせています。現在、消防による消火活動が行われていて、設備の安全確認が終了した後に運転を再開する予定で、運転再開の見込みは分かっていません。