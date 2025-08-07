気象台の発表によりますと、佐賀県では7日夜遅くから8日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。7日午後6時までの24時間で予想される降水量は、佐賀県の多いところで80ミリです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。一方、福岡県では大雨の恐れはなくなりましたが、8日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意が必要です。