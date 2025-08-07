8月7日発売の『FRIDAY』表紙＆巻頭計37ページに、話題の芸能事務所sejuから、本郷柚巴・榎原依那・溝端葵・高野真央が登場している。【写真】カラフルなキャミソールワンピ姿の4SHOTも公開今回はそれぞれの個性が輝くソロショットから、豊満な美ボディを惜しみなく披露したグループショットまで、バラエティに富んだ構成に。沖縄での撮影を記録した大ボリューム47分のメイキングDVD付きで、異例の超豪華企画となっている。