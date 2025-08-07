トランプ関税がトヨタ自動車の営業利益を1兆4000億円押し下げる見通しです。トヨタは7日、2025年4月〜6月の決算を発表し、本業のもうけを示す営業利益は1兆1661億円、最終的な利益は前の年の同じ時期から36.9％減って8413億円となりました。トランプ関税によって、営業利益が4500億円押し下げられたとしています。2025年度1年間の関税の影響については1兆4000億円と見込んでいて、最終的な利益の見通しを前回から4400億円減らし2兆