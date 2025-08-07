日本エイサーは8月7日、コアゲーマー向けの最上位ゲーミングブランド「Predator」（プレデター）シリーズの「Predator Helios Neo 16S AI」新製品として、GeForce RTX 5070／5060 Laptop GPUを搭載したモデルを発表した。同日からヨドバシカメラ、ビックカメラグループをはじめとした量販店ECサイトで順次発売する。量販店のオンライン価格はNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した「PHN16S-71-N76Z57/E」が349,800円前後、