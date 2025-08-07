今年1月にサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約を解除し、サントスへ電撃復帰したブラジル代表FWネイマール。サントスとの契約は当初6月末までだったが、延長が発表されて2025年末までプレーすることになった。33歳となったものの、天才的なボールスキルとスター性は健在。そんなネイマールの新しいヘアスタイルが話題を呼んでいる。4日に行われたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル全国選手権1部）、ジュヴェント