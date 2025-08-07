（高山 基彦 キャスター）「富士市に来ています。ご覧のように、稲穂が淡い黄緑色のじゅうたんのようになっています。連日の猛暑で、生育に影響が出ているのでしょうか」新米の収穫まであと20日ほどとなったこの田んぼ。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「初めて見ました。ここでこの品種だけ全部こうやってところどころ転々と、もう稲穂が出ている。もう、今出ているのは多分もうモノにならないですね」富士山の雪解け水が流れて