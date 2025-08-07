LE SSERAFIMが、フランスの音楽市場で、第4世代K-POPガールズグループの中で最高の成績を収めた。【写真】宮脇咲良、突然のスイムウェア姿8月6日、仏ビルボードの発表によると、LE SSERAFIMは「2025年フランスで最も再生されたK-POPグループ」ランキングで6位にランクインした。この順位は、米エンターテインメント産業データ調査会社・ルミネイト（Luminate）のデータをもとに集計されたものである。LE SSERAFIMは、第4世代ガール