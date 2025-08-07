―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆高収入の男性が6か月で成婚38歳、年収1000万円以上、清潔感もあり。見た目も悪くない。そんなユウスケさん（仮名）が「出会いがまったくなかった」と言って、結婚相談所に入会しました。そして、たった6か月で成婚したのです。◆ただの“ラッキーマン”ではないこの話を聞いて、どう感じますか？「スペック高