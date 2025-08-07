東海道新幹線は、静岡県内で発生した沿線火災のため、上りは「新大阪～東京」、下りは「東京～静岡」で運転を見合わせています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 上り「新大阪～東京」 下り「東京～静岡」沿線火災のため運転見合わせ 火災が発生したのは、三島～新富士の間で、現在消火活動が行われているということです。