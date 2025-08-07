日本サッカー協会（JFA）は7日、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・準々決勝以降の組み合わせ抽選会を行った。6日に行われた天皇杯・4回戦の結果、『東京ヴェルディと名古屋グランパス』の勝者（13日開催）を除いた、7クラブが準々決勝に駒を進めた。顔ぶれは、2度のジャイアントキリングを起こした東洋大学を延長戦の末に下したヴィッセル神戸のほか、下位カテゴリー唯一の生き残りとなるSC相模原、9年ぶりの8強入