◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦叡明―津田学園（2025年8月7日甲子園）叡明（埼玉）のアルプス席から流れた曲が話題となった。2点を追う4回2死一、二塁のチャンスで応援団が流したのは「サスケ」。同じ埼玉のライバル・花咲徳栄もチャンステーマで使用することで有名な曲だ。勢いに乗った打者の高野が右前に適時打を放つとネットも盛り上がった。「叡明のサスケ来たー」「叡明チャンスで花咲徳栄のサスケ！