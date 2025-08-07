日本サッカー協会は８月７日、天皇杯・準々決勝の組み合わせ抽選会を実施した。前回大会王者の神戸は、ベスト８で川崎や磐田など、強敵を下して勝ち上がってきた唯一のJ３勢の相模原との対戦が決まった。 準々決勝の対戦カードは以下のとおり。FC町田ゼルビア(J１) vs 鹿島アントラーズ(J１)FC東京(J１) vs 浦和レッズ(J１)SC相模原(神奈川県代表/J３) vs ヴィッセル神戸(J１)東京ヴェルディ(J１)と名古屋グランパス(J