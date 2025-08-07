JR東海によりますと、東海道新幹線は静岡県の三島駅から新富士駅の間で発生した沿線火災の影響で、現在、新大阪駅から東京駅の上り線と東京駅から静岡駅の下り線で運転を見合わせています。現在、消防が消火活動中で、運転再開のメドは立っていません。