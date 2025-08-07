お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が、6日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が“神様”のようだと思っている大先輩のお笑いタレントを明かした。この日は、24年R1グランプリ王者で漫談家の街裏ぴんく（40）とともにゲスト出演。話題は、街裏がR1グランプリで優勝してからの一年が相当辛かったという話になり、「『マルコポロリ』って番組に出たとき、ずっと見てた東野さんに