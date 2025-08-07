国際サッカー連盟（FIFA）が８月７日、女子のFIFAランキングを発表。なでしこジャパンは７位から８位に下がるも、アジア最上位をキープした。アジア２番手は北朝鮮、同じく１ランクダウンで10位だ。上位は大変動。これまでは１位アメリカ、２位スペイン、３位ドイツだったが、１位スペイン、２位アメリカ、３位スウェーデンとなった。ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、前回の発表があった６月12日以降、親