北秋田市は、雨が弱まり河川が減水傾向であることから、栄摩当地区の90世帯226人に出していた避難指示を午後5時に解除しました。一方、警戒レベル4の避難指示を出しているのは、能代市、大仙市です。能代市は、大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、能代市二ツ井町田代の33世帯66人と二ツ井町濁川の3世帯3人に避難指示を出しています。大仙市は、土砂災害警戒情報が発表されたため、峰吉川地区の土砂災害警戒区域の174