meijiカップのプロアマ戦でショットを放つ山下美夢有＝札幌国際CCゴルフのAIG全英女子オープンでメジャー制覇を果たした山下美夢有が凱旋試合となる北海道meijiカップ開幕前日の7日、札幌国際CCで調整し「久しぶりの日本の試合なので楽しみ。出るからには優勝を目指したい」と日米両ツアーによる2週連続制覇に意欲を示した。全英では「思い通りのスイングではなかった」などと違和感がありながらもメジャー制覇は自信になった