「中日−阪神」（７日、バンテリンドーム）阪神の先発は伊原。打線は大山に代わり５番に中川が入った。一塁は６番のヘルナンデスが務める。【阪神】１番・中堅近本２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤輝５番・左翼中川６番・一塁ヘルナンデス７番・捕手坂本８番・遊撃熊谷９番・投手伊原【中日】１番・右翼ブライト２番・二塁田中３番・中堅岡林４番・左翼細