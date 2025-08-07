秋篠宮妃紀子さまは７日、東京都墨田区で開かれた「第１０回全国ボッチャ選抜甲子園決勝大会」を観戦された。大会には全国の特別支援学校から１６チームの中高生が参加。紀子さまは選手らに拍手を送り、観戦後には男子４人と懇談された。報道陣に対し、「選手が一生懸命プレーする姿を見て、うまくいかないことも貴重な経験として、成長につながっていくのではないかと感じました」と話された。