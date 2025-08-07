韓国の特別検察官は、前大統領夫人の金建希氏に対する逮捕状を請求しました。【映像】俯きながら歩く金建希氏（6日 出頭の様子）尹錫悦前大統領の妻・金建希氏をめぐる疑惑を捜査する特別検察官は7日、あっせん収賄などの疑いで金氏の逮捕状を請求したと明らかにしました。16の容疑で捜査を受けている金氏は、6日に初めて出頭し取り調べを受けました。韓国メディアは、金氏が主要な容疑を否認していて証拠隠滅の恐れがある