コカインや乾燥大麻などの違法薬物を販売目的で所持したとして、親子ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市南区に住む無職の佐藤リエ容疑者(50)と、息子の靖也容疑者(30)ら男女3人です。警察によりますと、3人は今年6月、南区の路上でコカインおよそ31グラムや乾燥大麻といった違法薬物を販売目的で所持した疑いが持たれています。3人の認否は明らかにされていませんが、関係先からはMDMAや大麻リキッドなども