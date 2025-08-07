26歳の若さで旅立ったシンガーの尾崎豊さんは先月33回目の命日を迎えました。尾崎繁美さんはそんな尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚。様々な紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような壮絶な別れを経験しています。そのときの想いや尾崎さんとの想い出を豊さんの没後30周年を機に、封印を溶くように連載「30年後に語ること