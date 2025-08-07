8日（金）は低気圧や前線、上空寒気の影響で、北海道や東北日本海側から北陸、九州を中心に雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。これまでの大雨で日本海側を中心に地盤の緩んでいる所がありますので、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。その他の地域では晴れる所が多いですが、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。雨が降る北日本や北陸、九州では猛暑とはならない見通しですが、晴れる地域では35