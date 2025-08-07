（資料写真）６日午後９時１０分ごろ、清川村宮ケ瀬の唐沢キャンプ場近くをドライブしていた男性から「道路から火が見える」と１１９番通報があった。同キャンプ場のバンガロー３棟や屋内バーベキュー施設など計８棟を全焼した。けが人はいなかった。