大分市都町の路上で8月7日未明、金属バットを振り回して男性を脅迫したとして、福岡県に住む34歳の男が逮捕されました。 暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡県糟屋町に住む飲食業の男（34）です。 警察によりますと、男は7日午前2時半ごろ、大分市都町の市道上で、29歳の男性会社員に対し、金属バットを振り回しながら「ぶっ殺すぞ」などと脅した疑いがもたれています。 目撃者から「男がバットを振り回し