◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人は７日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。田中将大投手が日米通算１９９勝目を目指して約３か月ぶりに１軍で先発する。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で２試合ぶりにスタメン出場。増田大輝内野手は「８番・二塁」で今季初の先発出場。以下、両チームのスタメン。【ヤクルト】１（右）太田、２（中）岩田、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６