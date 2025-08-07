【新華社クアラルンプール8月7日】カンボジアとタイの国境問題を話し合う総合国境委員会（GBC）の特別会議が7日、マレーシアのクアラルンプールで開かれた。タイ代表は会議後、カンボジアと合意に達し、協定に署名したと発表した。