◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦津田学園―叡明（７日・甲子園）初出場の叡明（埼玉）の着用ユニホームが、とあるチームの旧ユニホームにそっくりだと話題をよんでいる。注目を集めているのは「日本通運野球部」。同部はさいたま市に本拠地を置く日本通運の社会人チームで、都市対抗野球にも毎年出場する強豪。今年も南関東大会第一代表として、１１年連続５０度目となる本大会出場を決めている。叡明