太平洋戦争末期、熾烈な地上戦が繰り広げられた沖縄の伊江島で、終戦を知らずに2年間、ガジュマルの木の上で生き抜いた日本兵2人の実話を基にした物語『木の上の軍隊』が公開中です。沖縄先行公開に続いて全国公開となり、 子供からお年寄りまで世代を超えて映画館に押し寄せ、感動・絶賛の声があふれる本作。監督・脚本を手がけた平一紘さんにお話を伺いました。 ※文中に、映画の内容について触れている部分があります。ネタバレ