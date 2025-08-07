高松南警察署 客から受け取った葬儀費用を着服したとして、高松市瀬戸内町の会社員の男（26）が7日、業務上横領の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は高松市の葬祭会社に経理係として勤務していた2024年11月6日、客から受け取った葬儀費用133万2224円を着服した疑いです。 葬儀費用が入金されていないことから、2025年２月に会社から「社員が横領したかもしれない」と届け出があり、警察が捜査していました。