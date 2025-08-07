7日午後4時半ごろ、佐賀地方気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。九州北部地方にある前線が8日にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、佐賀県では7日夜遅くから8日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。前線が現在の予想より北上した場合には、大雨警報や洪水警