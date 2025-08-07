今年のダービー馬クロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）が7日、放牧先のノーザンファームしがらきから栗東トレセンに帰厩した。仏G3プランスドランジュ賞（9月14日、パリロンシャン芝2000メートル）を始動戦とし、仏G1凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）に挑戦する。斉藤崇師は「フランスで予定している2戦を逆算して無事、帰厩しました。まだ暑いですし、しっかり体調を整えてフランス