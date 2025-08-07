富士山南麓を走る「富士山スカイライン」で、周囲の車が危険を感じるほどの乱暴な運転をする車をドライブレコーダーが捉えていました。7月10日午前5時40分ごろ、富士山南麓を走る県道「富士山スカイライン」で撮影されたドライブレコーダーの映像です。撮影者のすぐ後ろを走る車から、突然、身を乗り出す人物が。さらに、その後続車からも、同じように身を乗り出す姿が確認できます。「箱乗り」と呼ばれる